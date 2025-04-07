Готовьтесь, скоро цены взлетят: эксперт рассказал, какие продукты вскорости могут подорожать в России, осталось совсем немного ждать Ольга БезродняяЭксперт, Мария Долгова, озвучила, какие продукты могут вскоре подорожать в России.