Сенатор Шейкин рассказал, как защитить свои данные от мошенников

В последнее время наблюдается увеличение количества случаев взлома аккаунтов.Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин поделился эффективными методами защиты личных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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