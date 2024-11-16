В Госдуме раскритиковали «обнаглевших» застройщиков

Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил недоумение из-за действий российских застройщиков, которые «взвинтили» цену на недвижимость вдвое по сравнению с тем, что было несколько лет назад.
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