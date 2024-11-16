Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лавров
    Памятник , а за какие заслуги, кому это надо, так  и Гитлер может получить памятник, негодяи не должны иметь памятники.Зачем Колчак утоп...
  • Раиса Мелькумова
    Судить и сурово наказать!Десять судей в Ро...
  • Ирина Некрасова
    А мы вроде как туристические связи с ними собрались налаживать, поднимать их экономику?.. Теперь передумаем?В Финляндии арест...

В Госдуме раскритиковали «обнаглевших» застройщиков

В Госдуме раскритиковали «обнаглевших» застройщиков

Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил недоумение из-за действий российских застройщиков, которые «взвинтили» цену на недвижимость вдвое по сравнению с тем, что было несколько лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх