«Даллас» с Дадоновым проиграл «Ванкуверу» в овертайме, пропустив 3 шайбы за минуту до сирены

«Даллас» с Дадоновым уступил «Ванкуверу» в овертайме, позволив отыграть 3 шайбы за минуту до сирены«Даллас» с Дадоновым уступил «Ванкуверу» в овертайме, позволив отыграть 3 шайбы за минуту до сиреныВ США завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас» на своей площадке проиграл «Ванкуверу» со счетом 5:6 в овертайме.