Ренато Мойкано: «Чендлер много фолил в бою с Оливейрой. Если он это повторит, то его нужно будет строго наказать»

«Впечатляет, сколько вчера фолил Майкл Чендлер в бою с Чарльзом Оливейрой! Тычок в глаз, удар в затылок, хватание за клетку! Если он повторит это в следующем бою, его нужно будет строго наказать», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.