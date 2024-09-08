Россия вошла в топ стран с самым доступным мясом

Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав половину государств большой двадцатки. Рейтинг составлен РИА Новости на основе данных о среднемесячной зарплате и стоимости килограмма говядины.
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