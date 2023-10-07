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Самая петляющая дорога мира находится в Китае. На участок в 75 километров приходится 600 поворотов. Видео

Самая петляющая дорога мира находится в Китае. На участок в 75 километров приходится 600 поворотов. Видео

Посреди гор Куньлунь турист увидел уходящую вниз трассу и решил спуститься. Однако за первым же резким поворотом последовал другой, дорога становилась все круче, немногие прямые отрезки уже казались исключением.

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Комментарии
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Владимир Евтушенко
Вот  это  рукотворная  змея. И ведь не спрямить никак.
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