Самая петляющая дорога мира находится в Китае. На участок в 75 километров приходится 600 поворотов. Видео

Посреди гор Куньлунь турист увидел уходящую вниз трассу и решил спуститься. Однако за первым же резким поворотом последовал другой, дорога становилась все круче, немногие прямые отрезки уже казались исключением.
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