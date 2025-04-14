Депутат Рады Дубинский: потери и дезертирство в ВСУ грозят обвалом фронта

Масштабы потерь и дезертирства в ВСУ могут привести к обвалу фронта уже к лету текущего года, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.
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