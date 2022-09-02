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Постпред РФ в ООН Небензя: никто из российской делегации не получил визы в США

Постпред РФ в ООН Небензя: никто из российской делегации не получил визы в США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, в котором заявил, что никто из российской делегации на Генассамблею ООН еще не получил визу в США, передает ТАСС.

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