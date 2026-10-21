У человека может измениться длина шага, стиль ходьбы, положение тела и ног. И всё это может говорить либо о хронических болезнях, либо о том, что надо как можно скорее показаться врачу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Психолог Ковалева...
- С сырьем проблем ...
- ДВ С сырьем проблем ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым