Publico: Каллас пришлось отказаться от идеи создать фонд в €40 млрд для Украины

Верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас пришлось отказаться от реализации инициативы, связанной с созданием фонда в €40 млрд для помощи Украине.
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