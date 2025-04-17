Физическая активность замедляет снижение когнитивных функций

Исследователи из Университета Техаса в Далласе (UT Southwestern Medical Center) обнаружили, что высокая физическая активность может замедлить возрастное снижение когнитивных функций и уменьшить риск развития болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций (ADRD).
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