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Физическая активность замедляет снижение когнитивных функций

Исследователи из Университета Техаса в Далласе (UT Southwestern Medical Center) обнаружили, что высокая физическая активность может замедлить возрастное снижение когнитивных функций и уменьшить риск развития болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций (ADRD).

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