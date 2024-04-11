Акция «Добро курянам» завершилась спасением жителей Курска, находящихся в критическом состоянии

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">В Курске в прошедшие выходные завершилась юбилейная десятая медицинская акция «Добро курянам».
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