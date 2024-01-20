«Не будут подарены Украине»: Минобороны Австралии подтверждает утилизацию вертолётов Taipan

MRH 90 Taipan ВВС Австралии после очередной аварииПосле сообщения, появившегося в австралийской прессе, о том, что Минобороны страны планирует тайно захоронить 45 боеготовых вертолетов MRH 90 Taipan, в военном ведомстве заявили, что данные машины будут утилизированы «экологически безопасным и экономным» способом.
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