«Не будут подарены Украине»: Минобороны Австралии подтверждает утилизацию вертолётов Taipan

MRH 90 Taipan ВВС Австралии после очередной аварииПосле сообщения, появившегося в австралийской прессе, о том, что Минобороны страны планирует тайно захоронить 45 боеготовых вертолетов MRH 90 Taipan, в военном ведомстве заявили, что данные машины будут утилизированы «экологически безопасным и экономным» способом.