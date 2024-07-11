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Юрий Шевчук рассказал о первой встрече с Егором Летовым

Юрий Шевчук рассказал о первой встрече с Егором Летовым

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук вспоминает свою первую встречу с Егором Летовым. По его словам, как передает «Наше Радио», это произошло во время рок-десанта в Крыму, куда съехался весь ленинградский рок-клуб Костя Кинчев с «Алисой», Миша Борзыкин, Рикошет и другие.

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