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«Очень разные голоса»: дочь Успенской не согласна, что похожа на звездную мать

«Очень разные голоса»: дочь Успенской не согласна, что похожа на звездную мать

Дочь Успенской не согласна, что ее звучание схоже с пением матери. Своим мнением восходящая звезда российского шоу-бизнеса Татьяна Плаксина поделилась на презентации своего нового клипа «Плечи», выпущенного под творческим псевдонимом Pacha Tati.

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