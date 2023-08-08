«Очень разные голоса»: дочь Успенской не согласна, что похожа на звездную мать

Дочь Успенской не согласна, что ее звучание схоже с пением матери. Своим мнением восходящая звезда российского шоу-бизнеса Татьяна Плаксина поделилась на презентации своего нового клипа «Плечи», выпущенного под творческим псевдонимом Pacha Tati.