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Царьград

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Священники раскрыли, к чему ведут библейские пророчества и когда они сбудутся

Священники раскрыли, к чему ведут библейские пророчества и когда они сбудутся

Библейские предсказания уже начинают сбываться – священники раскрыли, почему.На фоне растущей напряжённости в мире, особенно вблизи Иерусалима, христиане снова обращаются к Библии.

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