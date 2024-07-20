Главный спонсор демократов отказался спонсировать кампанию Байдена

Global Look Press/Global Look Press/ Один из крупнейших спонсоров Демократической партии США миллиардер Майкл Мориц отказался от спонсирования предвыборной кампании американского лидера Джо Байдена, призвав его покинуть гонку, сообщили в The New York Times.
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