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Совет по дому

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Фаршированные перцы в духовке по-новому! Без риса, обжаривания и лишней возни — начинка со вкусом нежного жюльена

Фаршированные перцы в духовке по-новому! Без риса, обжаривания и лишней возни — начинка со вкусом нежного жюльена

Когда хочется приготовить фаршированный перец без привычной возни с рисом, кастрюлями и отдельной обжаркой, попробуйте этот вариант.

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