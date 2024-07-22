Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

«1 рубль за кв. метр в год» позволяет сохранять уникальную архитектуру По программе «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.