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Русская Семёрка

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Почему слово «товарищ» изначально означало криминального подельника

Утверждение из заголовка кочует по интернету в разных вариациях: мол, главное слово советской эпохи начинало свою карьеру в разбойничьих шайках, и обращение «товарищ» — это, в сущности, «подельник».

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