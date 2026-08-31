Почему слово «товарищ» изначально означало криминального подельника

Утверждение из заголовка кочует по интернету в разных вариациях: мол, главное слово советской эпохи начинало свою карьеру в разбойничьих шайках, и обращение «товарищ» — это, в сущности, «подельник».
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