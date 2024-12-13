Русский чемпион мира о зарубежном спорте: «Как только нас ни унижали. Нас там не ждут. Не хочу это видеть и знать»

Известный русский конькобежец Павел Кулижников, который завоевал восемь золотых медалей чемпионата мира, пять золотых медалей чемпионата Европы и четыре рекорда мира, хлестко высказался о зарубежном спорте.
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