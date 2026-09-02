Военные медики спасли ребенка в Запорожской области после обстрела

Военные медики в Запорожской области оказали помощь 12-летнему мальчику, пострадавшему от обстрела ВСУ.
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