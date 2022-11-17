В возрасте 44 лет ушёл из жизни сын писателя, кинодраматурга Аркадия Инина Константин

Умер сын писателя, кинодраматурга Аркадия Инина Константин. Мужчине было 44 года. Об уходе из жизни Константина Инина сообщил его друг фотограф Геннадий Авраменко.
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