Аргументы недели

98 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Надо читать викепедею: Я. Власов доктор медицинских наук.Президент России ...
  • Владимир Соловьев
    ВПЕРВЫЕ ВИДЕН ХРИСТИАНСКИЙ ПОДХОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА, ДА ЕЩЁ ОТ ЕР! ВЫКУП ДОЛЕЙ - КЛОНДАЙК ДЛЯ МОШЕННИКОВ. ЭТИМИ...Депутат Крупник п...
  • Галина Горюнова
    Помогая фашистскому режиму Украины евреи оскверняют память своих павших от рук фашистов Германии.Haaretz: Израиль ...

В возрасте 44 лет ушёл из жизни сын писателя, кинодраматурга Аркадия Инина Константин

В возрасте 44 лет ушёл из жизни сын писателя, кинодраматурга Аркадия Инина Константин

Умер сын писателя, кинодраматурга Аркадия Инина Константин. Мужчине было 44 года. Об уходе из жизни Константина Инина сообщил его друг фотограф Геннадий Авраменко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх