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Добрый Мир

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В США остались в шоке от военного парада в Москве. Украине сразу же вынесли приговор

В США остались в шоке от военного парада в Москве. Украине сразу же вынесли приговор

Мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, дает понять, что Украина не в состоянии даже надеяться на победу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

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