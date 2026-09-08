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Царьград

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Никита Михалков призвал общество осознать ответственность за бойцов

Никита Михалков призвал общество осознать ответственность за бойцов

Никита Михалков в интервью ТАСС призвал общество к ответственности за военных на передовой. Он подчеркнул, что в России завершается эпоха двусмысленности, и вернувшиеся с фронта бойцы предъявят обществу неудобные вопросы.

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