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Мосбиржа показала резкий рос акций российских золотодобывающих компаний

Мосбиржа показала резкий рос акций российских золотодобывающих компаний

Мосбиржа показала резкий рос акций российских золотодобывающих компаний Татьяна АрестоваАкции ведущих золотодобывающих компаний России демонстрируют уверенное восхождение на фоне подорожания драгметалла на мировом рынке.

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