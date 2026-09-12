Ротенберг: «Овечкин в своем возрасте готов играть быстрее и лучше, чем многие молодые ребята»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг высказался о форме капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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