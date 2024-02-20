Площадь порта Тамань решили расширить

Площадь порта Тамань решили расширитьМорской порт Тамань будет вскоре значительно расширен. В состав его территории включили новые земельные участки под строительство крупного перевалочного комплекса аммиака и удобрений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии