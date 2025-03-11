Самолеты не пускали в Москву: главное за сутки в Сибири

Авиарейсы, вылетавшие сегодня из Омска в Москву, не смогли долететь до российской столицы, воспитатель в Новосибирске поселила 500 кукол Барби в отдельную квартиру, мост через реку Иня ремонтируют уже год, а стоматологи оставили в зубе сибиряка осколок инструмента.
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