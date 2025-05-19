Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 677 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    нет вешать наши дуры падкие на тресвеников охтя падлы еще те алкаши сколько наших людей убили мочить пидаровБастрыкин предлож...
  • Михаил Васильев
    Предсказатели хреновы ...Москвичам предска...
  • Nina Данилова
    Помимо Назарова хватает тварей,возьмем Серебрякова обсирал нашу страну уехал в Канаду,а там не приняли его,так быстре...Когда переобувани...

Появилось видео с истребителем дронов на базе Як-52

Появилось видео с истребителем дронов на базе Як-52

Появилось видео с истребителем дронов на базе учебно-тренировочного самолета Як-52. На это обратила внимание «Российская газета» (РГ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
Что сделано, чтобы этот &quot;истребитель дронов&quot;: - мог летать и истреблять дроны противника ночью и в сложных метеоусловиях (когда обычно и летают дроны)?; - сам не стал жертвой дронов-камикадзе противника?; - не стал жертвой наших дронов-камикадзе?
Ответить
3 д.
наверх