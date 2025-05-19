Появилось видео с истребителем дронов на базе учебно-тренировочного самолета Як-52. На это обратила внимание «Российская газета» (РГ).
Появилось видео с истребителем дронов на базе Як-52
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Что сделано, чтобы этот "истребитель дронов": - мог летать и истреблять дроны противника ночью и в сложных метеоусловиях (когда обычно и летают дроны)?; - сам не стал жертвой дронов-камикадзе противника?; - не стал жертвой наших дронов-камикадзе?
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