Появилось видео с истребителем дронов на базе Як-52

Валерий Евстафьев

Что сделано, чтобы этот "истребитель дронов": - мог летать и истреблять дроны противника ночью и в сложных метеоусловиях (когда обычно и летают дроны)?; - сам не стал жертвой дронов-камикадзе противника?; - не стал жертвой наших дронов-камикадзе?