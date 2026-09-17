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Аргументы недели

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Главу стройкомпании в Петербурге заключили под стражу за мошенничество на 35 млн

Главу стройкомпании в Петербурге заключили под стражу за мошенничество на 35 млн

Генерального директора стройфирмы в Санкт-Петербурге отправили под стражу по делу о мошенничестве. Компания получила 35 миллионов рублей, используя документы с недостоверными сведениями.

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