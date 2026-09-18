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Мировое обозрение

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В РФ стартовали выборы в Госдуму. В первый день явка по регионам высокая

В РФ стартовали выборы в Госдуму. В первый день явка по регионам высокая

В России начался главный электоральный марафон года. 18 сентября открылись более 90 тысяч избирательных участков — стартовали выборы депутатов Госдумы IX созыва, а вместе с ними кампании по избранию губернаторов и региональных парламентов.

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