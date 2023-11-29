Economist: провальные атаки ВСУ вызвали конфликт Залужного и Зеленского

Конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возник из-за провальных действий армии на поле боя, пишут авторы Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии