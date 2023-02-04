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Минобороны показало нанесение ударов по украинским войскам из РСЗО «Торнадо-С»

Минобороны показало нанесение ударов по украинским войскам из РСЗО «Торнадо-С»

В Минобороны РФ в субботу, 4 февраля, сообщили, что новейшие российские РСЗО "Торнадо-С" в рамках спецоперации наносят удары по ВСУ и военным объектам управляемыми снарядами с высокой точностью.

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