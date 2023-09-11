Daily Storm

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«Беспредел»: ФТС возмутил запрет для россиян въезжать в ЕС на личных авто и со своими смартфонами и шампунями

«Беспредел»: ФТС возмутил запрет для россиян въезжать в ЕС на личных авто и со своими смартфонами и шампунями

Глава ведомства Руслан Давыдов считает это решение Брюсселя незаконнымВрио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов назвал «полным беспределом» запрет на въезд россиян в Евросоюз на личных машинах, со своими смартфонами и шампунями.

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