«Беспредел»: ФТС возмутил запрет для россиян въезжать в ЕС на личных авто и со своими смартфонами и шампунями

Глава ведомства Руслан Давыдов считает это решение Брюсселя незаконнымВрио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов назвал «полным беспределом» запрет на въезд россиян в Евросоюз на личных машинах, со своими смартфонами и шампунями.