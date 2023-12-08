Дед Мороз и Снегурочка по вызову подорожали в Уссурийске

Подарить сказку перед Новым годом своим детям жителям Уссурийска — далеко не дешевое удовольствие. Так, 31 декабря 15 минут экспресс-работы Деда Мороза и Снегурочки обойдется в 7,5 тысячи рублей, в сравнении с 2020 годом цена выросла в полтора раза.
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