Дед Мороз и Снегурочка по вызову подорожали в Уссурийске

Подарить сказку перед Новым годом своим детям жителям Уссурийска — далеко не дешевое удовольствие. Так, 31 декабря 15 минут экспресс-работы Деда Мороза и Снегурочки обойдется в 7,5 тысячи рублей, в сравнении с 2020 годом цена выросла в полтора раза.