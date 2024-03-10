777 оттенков янтарного отдыха

Путешествие в край солнечного камня, поющих песков и золотых закатов. Многие путешественники, приезжающие в Прибалтику, ошибочно полагают, что Калининградская область предлагает лишь два курортных направления — Светлогорск и Зеленоградск.
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