777 оттенков янтарного отдыха

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Путешествие в край солнечного камня, поющих песков и золотых закатов. Многие путешественники, приезжающие в Прибалтику, ошибочно полагают, что Калининградская область предлагает лишь два курортных направления — Светлогорск и Зеленоградск.