В России начались продажи нового планшета HONOR Pad 9 5G

Недавно в российских магазинах электроники начались продажи нового планшета HONOR Pad 9 5G. Это устройство оснащено экраном HONOR FullView с высоким разрешением 2,5 Кб и частотой обновления до 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение.
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