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Рязанские новости

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В Рязани благоустройство сквера имени Бирюзова завершат 16 августа

В Рязани благоустройство сквера имени Бирюзова завершат 16 августа

В Рязани продолжают благоустраивать сквер имени маршала С.С. Бирюзова. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»В Рязани продолжают благоустраивать сквер имени маршала С.

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