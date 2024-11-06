ФРС США объявит решение по ставке – основные события 7 ноября

В четверг, 7 ноября, завершится заседание ФРС США, по его итогам будет объявлено решение по ставке. По итогам предыдущего заседания 18 сентября ФРС начала цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5%.