Hollow Knight: Silksong жива, ремастер Stronghold: Crusader, обновления в Palworld, 70к за Switch 2…

Bend Studio и Bluepoint Games не знали, что Sony отменила их проекты; в Palworld скоро завезут завершение сюжета и финального босса; Nintendo Switch 2 по прогнозам будет стоить в России 70 000 рублей; Hollow Knight: Silksong таки жива; Stronghold: Crusader получит ремастер; Helskate вышла из раннего доступа; SWORN станет доступна в феврале; Sid Meier’s Civilization VII ушла на зол .