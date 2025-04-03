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Трамп оказался в сложной ситуации и не может взять Россию на испуг

Трамп оказался в сложной ситуации и не может взять Россию на испуг

Политнавигатор Со стороны президента США Дональда Трампа не работает и давление США на Россию, и угроза усиления санкций.

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Комментарии
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МК
Михаил Козлов
Старая басня на новый лад Лягушка на лугу увидела вола, Затеяла в дородстве с ним Сравняться, пыхтела, пыхтела, С натуги лопнула и околела. И.А. Крылов. Получилось всё, как в басне: Европейские гибриды увидели слона. Сначала по-лакейски льстили, К нему ездили, хвалили, Ноги гладили, поклоны били. Слона не очень впечатлили. А потому решили: слону Своё могущество изобразить. И бомба у них есть, и армии громадны, И пушки «Цезари», и танки «Леопарды», Марионетки злобные на своре. Видит слон: их не вразумить, Пускай пыхтят, знать, лопнут вскоре. 07.03. 25г.
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1 д.
Катерина
Так  Трампа  и  хохлы  не  шибко  испугались...  Зелебяка, вообще, отказался  долги  платить....
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22 час.
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