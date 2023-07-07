Театр абсурда

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Как Пригожин стал поздним Стрелковым, только неизмеримо хуже

Как Пригожин стал поздним Стрелковым, только неизмеримо хуже

Пригожин и Стрелков — близнецы-братья. Оба действовали в стиле, промежуточном между спецслужбистским и уголовным.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Если успеет
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16 час.
вд
валерий двойнишников
Аффтор заткни пасть....кариЕсный сМрат в переМешку с перегаром дешевого самогона....нам с тобой не по пути....
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15 час.
Геннадий Ростовцев
Такая тема , тут не политика, не  переживание за произошедшие события , а попытка сунуть свои три копейки   обозначив актуальность своей писанины.  Как же надоели эти  мерзкие кнопкодавы возомнившие  себя  крутыми  аналитиками Хайпожоры  сраные.
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14 час.

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