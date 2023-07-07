Как Пригожин стал поздним Стрелковым, только неизмеримо хуже

Аффтор заткни пасть....кариЕсный сМрат в переМешку с перегаром дешевого самогона....нам с тобой не по пути....

Геннадий Ростовцев

Такая тема , тут не политика, не переживание за произошедшие события , а попытка сунуть свои три копейки обозначив актуальность своей писанины. Как же надоели эти мерзкие кнопкодавы возомнившие себя крутыми аналитиками Хайпожоры сраные.