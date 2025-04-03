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Американские СМИ отвели срок жизни Ирану до сентября

Американские СМИ отвели срок жизни Ирану до сентября

Если руководство Ирана не согласится на ядерную сделку и не начнет сворачивать свою атомную программу, то страна «исчезнет к сентябрю», заявили в анонимном интервью британскому изданию Express источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа.

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