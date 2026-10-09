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Второй пилот Flydubai планировал теракт в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Второй пилот Flydubai планировал теракт в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что 30 октября второй пилот рейса Дубай – Тель-Авив, гражданин Омана, намеревался захватить самолет и направить его на пассажирский терминал в аэропорту Бен-Гурион.

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