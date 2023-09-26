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Осимхен удалил связанные с «Наполи» фото из инстаграма. Форвард конфликтует с клубом из-за ролика о его промахе с пенальти

Осимхен удалил связанные с «Наполи» фото из инстаграма. Форвард конфликтует с клубом из-за ролика о его промахе с пенальти

Сегодня стало известно о конфликте между игроком и чемпионами Италии по причине появления на клубной странице в TikTok ролика, высмеивающего поведение форварда в игре с «Болоньей».

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