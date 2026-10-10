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yel

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Лантратова призвала ВСУ срочно снимать блокаду Алешек ради мирных жителей

Для обеспечения безопасности гражданского населения требуется устранить блокаду Алешек (Херсонская область), установленную ВСУ.

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