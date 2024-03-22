Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Стоимость самой дешевой квартиры-студии на «вторичке» составила 1,8 млн рублей Цена самой дешевой квартиры-студии на вторичном рынке Москвы, доступной для покупки в данный момент, составила 1,8 миллиона рублей.
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