Европейские рынки закрывают первую половину недели непрерывным ростом

Европейский рынок акций закрылся небольшим ростом третий день подряд. Торги на этой неделе проходят с низкой волатильностью в преддверии праздника католической Пасхи, на который выпадет выход самой важной статистики недели и месяца в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии